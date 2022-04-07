Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Продолжают помогать: для переселенцев передали продуктовые наборы

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 апреля, 12:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вынужденно перемещенным лицам, которые сейчас находятся в Киеве, передали гуманитарную помощь
Наименее социально защищенных граждан спасают от голода
Наименее социально защищенных граждан спасают от голода / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

7 апреля Фонд Рината Ахметова передал еще 2000 продуктовых наборов Киеву.

Как передает "Сегодня", очередную партию гуманитарной помощи получил Территориальный центр социального обслуживания Подольского района столицы.

Реклама

В состав наборов входят следующие продукты:

  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • консервированное тушеное мясо.

Переселенцам оказывают поддержку

Поддержку передадут переселенцам из горячих точек Киевской области, людям старшего возраста, людям с инвалидностью, многодетным семьям и семьям, потерявшим кормильца из-за войны России против Украины.

На сегодняшний день жителям Киева передали более 25 тысяч продуктовых наборов от Фонда. В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" планируют направить гуманитарную помощь до 200 тысяч украинцев.

Реклама

Помощь украинцам

Недавно партию продуктовых наборов получили жители Донецкая и Луганская области. 7,5 тысячи продуктовых наборов направили в Северодонецк, Лисичанск, Рубежный, Кременная и Горный. Еще 2 тысячи наборов получили жители Краматорского района.

Мой Благотворительный Фонд помогает украинцам выжить – водой, продуктами, медикаментами, любой помощью, которую мы можем дать здесь и сейчас. А бизнесы SCM помогают армии и территориальной обороне. Помогают защищать наш суверенитет, свободу и независимость. Помогают победить, – сказал Ринат Ахметов.

Для больниц Кривого Рога предоставили груз с лекарством 125 наименований и медицинскими инструментами. Координировал проект Ингулецкий ГОК. В наборах имеется 200 тысяч противовоспалительных препаратов, обезболивающих, антибиотиков и других медикаментов.

Раньше мы писали, что Метинвест собирал и передавал гуманитарную помощь для украинцев, серьезно пострадавших из-за войны. Еще 500 тысяч долларов компания выделила на закупку средств защиты теробороны Запорожья.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Буче действуют ограничения до 7 апреля – мэр рассказал, кому можно вернуться домой Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Будем делать все, чтобы в Бучу и Ирпень вернулась жизнь, – Поворозник Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Удары российских войск: в очереди за хлебом в Чернигове погибло 13 человек Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3511

Евро (€)

31.94

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять