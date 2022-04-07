Продолжают помогать: для переселенцев передали продуктовые наборы

Вынужденно перемещенным лицам, которые сейчас находятся в Киеве, передали гуманитарную помощь

Наименее социально защищенных граждан спасают от голода / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

7 апреля Фонд Рината Ахметова передал еще 2000 продуктовых наборов Киеву.

Как передает "Сегодня", очередную партию гуманитарной помощи получил Территориальный центр социального обслуживания Подольского района столицы.

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В состав наборов входят следующие продукты:

сгущенное молоко;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Переселенцам оказывают поддержку

Поддержку передадут переселенцам из горячих точек Киевской области, людям старшего возраста, людям с инвалидностью, многодетным семьям и семьям, потерявшим кормильца из-за войны России против Украины.

На сегодняшний день жителям Киева передали более 25 тысяч продуктовых наборов от Фонда. В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" планируют направить гуманитарную помощь до 200 тысяч украинцев.

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Помощь украинцам

Недавно партию продуктовых наборов получили жители Донецкая и Луганская области. 7,5 тысячи продуктовых наборов направили в Северодонецк, Лисичанск, Рубежный, Кременная и Горный. Еще 2 тысячи наборов получили жители Краматорского района.

Мой Благотворительный Фонд помогает украинцам выжить – водой, продуктами, медикаментами, любой помощью, которую мы можем дать здесь и сейчас. А бизнесы SCM помогают армии и территориальной обороне. Помогают защищать наш суверенитет, свободу и независимость. Помогают победить, – сказал Ринат Ахметов.

Для больниц Кривого Рога предоставили груз с лекарством 125 наименований и медицинскими инструментами. Координировал проект Ингулецкий ГОК. В наборах имеется 200 тысяч противовоспалительных препаратов, обезболивающих, антибиотиков и других медикаментов.

Раньше мы писали, что Метинвест собирал и передавал гуманитарную помощь для украинцев, серьезно пострадавших из-за войны. Еще 500 тысяч долларов компания выделила на закупку средств защиты теробороны Запорожья.