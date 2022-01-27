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Прохладно и снежно: погода в Украине 27 января

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 января, 06:00
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Сегодня в части страны ожидается дождь, а также будет мороз.
Сильного мороза сегодня не будет/Коллаж: "Сегодня"
Сильного мороза сегодня не будет/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 27 января, будет прохладной. Местами ожидается снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с. Из-за морозной погоды на дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Осадков сегодня не будет в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. В этих регионах прогнозируют облачную погоду. В других областях ожидается снег. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

На западе синоптики прогнозируют от -2 до +2 градусов. На востоке ожидается 4-6 градусов мороза.

В северных регионах – от 0 до -3 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться в пределах 0-2 градусов мороза.

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать про физическую активность, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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