Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Прохолодно та сніжно: погода в Україні 27 січня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні у частині країни очікуються опади, а також буде мороз
Сильного морозу сьогодні не буде/Колаж: "Сьогодні"
Сильного морозу сьогодні не буде/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 27 січня, буде прохолодною. Подекуди очікується сніг. Пориви вітру цього дня сягатимуть 10 м/с. Через морозну погоду на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Опадів сьогодні не буде в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. У цих регіонах прогнозують хмарну погоду. В інших областях очікується сніг. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.

На заході синоптики прогнозують від -2 до +2 градусів. На сході очікується 4-6 градусів морозу.

У північних регіонах — від 0 до -3 градусів. На півдні стовпчики термометрів коливатимуться в межах 0-2 градусів морозу.

Реклама

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Правоохоронці візьмуть Сніжану Єгорову на контроль через її слова про Путіна Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Будівлю на Брюллова зруйнували законно? У КМДА відповіли Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Перевірка лічильників у Києві. Як і коли це потрібно робити – інструкція Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

9 236

захворіло за тиждень в Києві

+42%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.8

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.48

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти