Прохолодно та сніжно: погода в Україні 27 січня

Сьогодні у частині країни очікуються опади, а також буде мороз

Сильного морозу сьогодні не буде/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 27 січня, буде прохолодною. Подекуди очікується сніг. Пориви вітру цього дня сягатимуть 10 м/с. Через морозну погоду на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Опадів сьогодні не буде в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. У цих регіонах прогнозують хмарну погоду. В інших областях очікується сніг. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.

На заході синоптики прогнозують від -2 до +2 градусів. На сході очікується 4-6 градусів морозу.

У північних регіонах — від 0 до -3 градусів. На півдні стовпчики термометрів коливатимуться в межах 0-2 градусів морозу.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.