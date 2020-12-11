Разделили на "ковидную" и "чистую" части: как работает Институт сердца во время эпидемии

Часто медики узнают о COVID-19 у пациента уже после операции

С начала эпидемии от COVID-19 умерли более 14 000 человек. При этом от сердечно-сосудистых патологий – в десятки раз больше. Люди не хотят идти на плановые обследования, поскольку боятся заразиться.

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"Сегодня" выяснили, как столичный Институт сердца заботится о безопасности своих пациентов.

У некоторых больных диагностируют COVID-19. Поэтому учреждение разделили на две части: "ковидную" и так называемую чистую, говорит директор медучреждения Борис Тодуров.

"Привезли инфаркт – через 15 минут этот человек уже должен быть в ангеографии и должен быть стентирован. А самый маленький период анализа – это 2,5 часа. У нас есть свой ПЦР-анализатор, но зачастую мы понимаем, что имеем дело с ковидным больным уже после того, как сделали операцию", – сказал он.

Анализатор, полученный от Фонда Рината Ахметова, работает очень быстро. Его передали еще в начале пандемии в рамках проекта "Борьба с COVID -19 в Украине". Сотрудничество с медучреждением и кардиохирургом до сих пор продолжается.

Видео: Сегодня

Так, Борис Тодуров отвечает на вопросы украинцев относительно коронавируса. Проект "Спроси у доктора" реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – спасение жизней ".

"Не нужно думать о том, что если я молод, я перенесу это в легкой форме. Неизвестно. Не все люди знают, какие сопутствующие заболевания у них в организме есть и к чему они склонны", – подчеркнул врач.

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Онлайн-встречи с медицинскими экспертами уже просмотрели около 80 000 раз.

Напомним, ранее мы писали, что аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова спасают жизни в Уманской больнице.

Кроме того, мы писали, как лечат пациентов с COVID-19 в Черкасской области.

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