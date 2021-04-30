Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Резкое потепление и грозы: какой будет погода в Киеве на майские праздники и Пасху

30 апреля, 20:43

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Киеве на ближайшие дни – где будет тепло, а где дожди – карта

Синоптики дали прогноз погоды для Киева на майские праздники. В столице прогнозируют грозы, однако на Пасху резко потеплеет.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 1 мая в Киеве будет гроза, местами град. Однако уже днем будет безоблачно и без осадков. Температура воздуха до +20 днем и +8 ночью.

Реклама

2 мая на Пасху погода в Киеве ожидается облачной и грозовой. Но в столице прогнозируют резкое потепление – температура прогреется до +23 градусов тепла днем и +10 ночью.

В понедельник, 3 мая, в Киеве все еще будет падать дождь. Синоптики все еще прогнозируют грозу. Однако, воскресное потепление развеется – температура будет более прохладной. Днем будет до +18 градусов, а ночью +10.

В тренде
"Герои" или "шваль"? В Киеве пройдет марш памяти дивизии СС "Галичина" (опрос)

Реклама

А вот во вторник, 4 мая, в Киев вернется солнечная и теплая погода. На небе еще возможны незначительные облака. Температура воздуха прогреется до +15 градусов днем, а ночью ожидается от +4 до +6.

Ранее мы сообщали, что в конце апреля весенняя метель накрыла Киевскую область . Погода не перестает удивлять украинцев своей изменчивостью.

Реклама

Также напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ожидает Украину в мае и когда наконец порадуемся настоящему теплу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Весенняя метель накрыла Киевскую область (фото)
Весенняя метель накрыла Киевскую область (фото)Другие новости
В Киеве женщине из-за врачебной ошибки удалили матку: гинекологу сообщили о подозрении
В Киеве женщине из-за врачебной ошибки удалили матку: гинекологу сообщили о подозренииДругие новости
Магазин в смартфоне: онлайн-сервисы
Магазин в смартфоне: онлайн-сервисы "АТБ" сделают процесс покупок простым, безопасным и удобнымДругие новости
Измучила жажда: в Киеве десятки котов устроили потоп в многоэтажке
Измучила жажда: в Киеве десятки котов устроили потоп в многоэтажкеДругие новости
В Киев идут сильные заморозки. Когда похолодает?
В Киев идут сильные заморозки. Когда похолодает?Другие новости
В Киеве до сих пор не переименовали переулок названный в честь депутата
В Киеве до сих пор не переименовали переулок названный в честь депутата "Единой России"Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять