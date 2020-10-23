Ритейл онлайн: интернет-магазин "АТБ" стал очень популярен среди киевлян

Сегодня уже очевидно, что Украина подошла ко второй волне пандемии коронавируса. Суточное количество новых случаев заражения перевалило за семь тысяч – и продолжает стремительно расти. Медики признают, что пик коронавирусного заражения еще не пройден, поэтому готовятся открывать специальные пункты помощи и настоятельно призывают граждан заботиться о своем здоровье: по возможности избегать большого скопления людей, носить защитные маски, мыть руки.

На фоне серьезной угрозы многие киевляне открыли для себя новые сервисы и инновационные решения, которые могут значительно минимизировать риск заражения. К примеру, все большей популярностью среди покупателей пользуется первый в Украине продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла. Он открылся весной этого года, став настоящим спасением для граждан, в том числе и жителей нашего Киева, в условиях строгого национального карантина. Этот новый для украинской отрасли розничной торговли сервис позволил миллионам украинцев поддерживать достойный уровень жизни, покупать любимые продукты и при этом экономить семейные средства.

В ассортименте онлайн-магазина "АТБ" сегодня более семи тысяч наименований гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости. Наибольшим спросом сейчас пользуются категории "Бакалея", "Алкоголь" и "Молочная продукция".

Весь процесс приема заказа, его обработки и доставки выбранных товаров по указанному клиентом адресу в нашем городе занимает немногим более часа. Также стоит отметить, что цены в интернет-магазине такие же, как и в обычном супермаркете "АТБ", то есть в среднем на 10–15% ниже среднерыночных. Если же в маркете крупнейшей украинской торговой сети покупатель выберет акционные товары или купит продукцию собственных торговых марок "АТБ", то сэкономить может 40% и даже более. В данное время корпорация "АТБ" владеет четырьмя собственными торговыми марками, относящимися к разным ценовым категориям. Премиальный сегмент представлен ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected", средний плюс – "Спецзамовлення "АТБ"", средний – ТМ "Своя лінія". Наиболее экономную продукцию предлагает ТМ "Розумний вибір". Это здоровые продукты, которые не уступают качеству продукции раскрученных брендов, хотя стоят значительно дешевле.

О росте популярности интернет-магазина "АТБ" среди граждан Украины также можно судить по тому, что средний чек (итоговая выручка, поделенная на количество чеков) теперь составляет 500–700 гривен. Это является достаточно солидным показателем для любого магазина, особенно если учитывать, что он открылся менее года назад и стал новым явлением в отрасли розничной торговли страны.

"Рынок онлайн-торговли в Украине стремительно растет. Пандемия ускорила использование интернет-услуг в нашей стране. Сейчас мы становимся свидетелями трансформации всего розничного рынка в Украине, так как ситуация заставила многих преодолеть свои страхи или недоверие к онлайн-покупкам и платежам и понять, что это удобно и безопасно", – сообщил в одном из недавних интервью генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Пандемия коронавируса и последовавшие за ней карантинные ограничения фактически дали мощный импульс развитию онлайн-ритейла. Если ранее этот вид торговли рассматривался скорее как бонусное дополнение к основному направлению деятельности, то сегодня он показал свою эффективность и быстро набирает обороты. Даже те клиенты, которые ранее относились к покупкам онлайн настороженно, смогли убедиться на собственном опыте, насколько это просто и комфортно.

"По сути, рынок онлайн-торговли продуктами питания бурно начал развиваться лишь в 2020 году, когда на него вышли все ключевые игроки рынка. У покупателя до этого просто не было возможности понять все преимущества данного направления. Первоочередная наша задача – поломать стереотипы и выработать привычку делать то, что удобно и безопасно!" – сообщил Борис Марков.

В данное время около 65% онлайн-покупок совершаются украинцами с помощью смартфонов и мобильных приложений. И эта цифра быстро продолжает расти.

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