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С файерами и требованиями: в Киеве прошла акция памяти Кати Гандзюк (фото, видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 ноября, 19:41
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Активисты собрались чтобы почтить память и требуют справедливого расследования
В Киеве прошел вечер памяти Кати Гандзюк.
В Киеве прошел вечер памяти Кати Гандзюк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечер памяти Екатерины Гандзюк проходит в Киеве на Почтовой площади, у мурала в честь Гандзюк. Активистка умерла от страшных травм, которые она получила после того, как в июле 2018 года ее облили серной кислотой.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что происходит на месте акции.

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Почтить память активистки пришло около сотни неравнодушных людей. Они держат в руках плакаты с текстом "Три года без Кати Гандзюк", "Следующие – мы".

Люди недовольны ходом расследования убийства активистки.

"Мы, как украинское общество, будем требовать справедливости в расследовании этого преступления, пока ее не достигнут", – сказала одна из участниц акции.

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В Киеве чтят память Кати Гандзюк. Фото: Игорь Серов/Сегодня

Акции также проходят и в других городах

Во Львове также собрались у мурала Екатерине Гандзюк, чтобы почтить память и напомнить о ее деле. Неравнодушные требуют наказать заказчиков убийства.

Во Львове также прошла акция памяти. Фото: Суспільне Львів

В Харькове активисты пришли к ГУ Нацполиции с требованием к правоохранителям расследовать убийство Гандзюк.

Убийство Гандзюк

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела. Женщине провели 11 операций, но 4 ноября того же года она скончалась.

Сейчас под стражей находятся экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Алексей Левин – они вероятные заказчики убийства активистки.

Кроме того, в деле Гандзюк трое непосредственных исполнителей преступления уже осуждены на 6,5, 3, 4 года тюремного заключения.

3 ноября 2021 года стало известно, что один из исполнителей убийства активистки вышел на свободу. Речь идет о Викторе Горбунове.

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