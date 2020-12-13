С главной елки Украины сняли шляпу

В воскресенье, 13 декабря, в Киеве на Софийской площади с главной елки столицы и страны сняли шляпу.

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Об этом рассказал представитель пресс-службы Православной церкви Украины священник Иван Сидор.

"Утром, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, с главной елки страны сняли шляпу. Прекрасный праздник здравого смысла", – написал священник.

Он отметил, что если бы такая композиция из шляп, мухоморов и пеньков была бы в другом районе столицы, а не на Софийской площади, это не вызвало бы негативной реакции.

"Но не на Софийской площади, рядом со святой Софией Киевской и прямо над могилой второго украинского патриарха Владимира Романюка", – подчеркнул Сидор.

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Общественная организация Folk Ukraine заявила, что вместо шляпы в канун Святого Николая засияет "волшебная" звезда.

Фото: Folk Ukraine

Ранее мы писали, что вес бетонных блоков, которые держат искусственную елку – приблизительно 97 тонн.

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