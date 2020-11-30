Рекордная елка: в Киеве монтируют новогоднюю красавицу (фото)

Высота елки в этом году будет рекордной

На Софийской площади продолжается монтаж главной елки страны. Монтажники уже собрали основание, которое будет держать искусственную елку – вес бетонных блоков приблизительно 97 тонн.

"Сейчас монтируем каркас главной елки. Уже установлена первая часть каркаса. Еще будут установлены две таких секции. Их общий вес около 10 тонн", – рассказали сайту "Сегодня" организаторы новогоднего праздника.

Реклама

Напомним, ее высота в этом году будет рекордной – 31 метр.

После установки каркаса, рабочие начнут украшать елку искусственными ветками, а потом гирляндами и игрушками.

Она засияет новогодними гирляндами и огнями, как и планировалось – 19 декабря, в день Святого Николая.

Ранее мы писали, какой будет в этом году главная елка страны, и показали, как она выглядит на проекте.

Реклама

Напомним, локдаун близко – как встретить Новый год взаперти. В связи с тотальным карантином будут отменены все массовые развлекательные мероприятия, закрыты все места скопления людей, запрещены праздничные локации, да и новогодние елки во многих городах также устанавливаться не будут.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама