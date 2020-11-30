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Рекордная елка: в Киеве монтируют новогоднюю красавицу (фото)

30 ноября, 15:44

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Высота елки в этом году будет рекордной

На Софийской площади продолжается монтаж главной елки страны. Монтажники уже собрали основание, которое будет держать искусственную елку – вес бетонных блоков приблизительно 97 тонн.

"Сейчас монтируем каркас главной елки. Уже установлена первая часть каркаса. Еще будут установлены две таких секции. Их общий вес около 10 тонн", – рассказали сайту "Сегодня" организаторы новогоднего праздника.

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Напомним, ее высота в этом году будет рекордной – 31 метр.

После установки каркаса, рабочие начнут украшать елку искусственными ветками, а потом гирляндами и игрушками.
Она засияет новогодними гирляндами и огнями, как и планировалось – 19 декабря, в день Святого Николая.

Ранее мы писали, какой будет в этом году главная елка страны, и показали, как она выглядит на проекте.

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Напомним, локдаун близко – как встретить Новый год взаперти. В связи с тотальным карантином будут отменены все массовые развлекательные мероприятия, закрыты все места скопления людей, запрещены праздничные локации, да и новогодние елки во многих городах также устанавливаться не будут.

Видео: Сегодня

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елка Святой Николай софийская площадь монтаж

Источник: Сегодня

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