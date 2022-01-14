"С территории РФ". Сайт мэра Киева подвергся атакам хакеров

Сегодня днем хакерская атака произошла и на официальном сайте мэра Киева. Ресурс целенаправленно пытались "положить".
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Далее по теме
Кличко отметил, что на сайте сработали защитные предохранители, и сейчас он работает в штатном режиме.
Напомним, что хакеры в ночь на 14 января атаковали ряд государственных сайтов, в том числе и портал "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
К хакерским атакам причастна РФ
К хакерским атакам на сайты госструктур Украины причастна РФ – власти уже нашли несколько доказательств. С помощью кибератаки Россия хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.
"Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый и даже не во второй раз. Некоторые кибератаки были столь массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов", – написала пресс-служба.
С помощью таких атак РФ пытается дестабилизировать ситуацию в стране, посеять хаос и уныние в обществе.