Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"З території РФ". Сайт мера Києва зазнав атак хакерів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 18:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ніч із 13 на 14 січня хакери здійснили масову кібератаку на веб-сайти державних структур України
Сайт Віталія Кличка намагалися зламати хакери
Сайт Віталія Кличка намагалися зламати хакери / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вдень хакерська атака сталася і на офіційному сайті мера Києва. Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти".

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Telegram .

Реклама

"Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що на сайті спрацювали захисні запобіжники, і зараз він працює у штатному режимі.

Нагадаємо, що хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів, у тому числі портал "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

Реклама

До хакерських атак причетна РФ

До хакерських атак на сайти держструктур України причетна РФ – влада вже знайшли кілька доказів. За допомогою кібератаки Росія хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.

"Українські інтернет-ресурси з початку російської військової агресії атакуються вже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли до світових підручників для кіберфахівців", – написала пресслужба.

За допомогою таких атак РФ намагається дестабілізувати ситуацію в країні, посіяти хаос і зневіру у суспільстві.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У Буковелі туристи влаштували стрілянину та погрожували відпочивальникам (відео) – оновлено Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Погода б'є по гіпертоніках. З київського метро до лікарні відвезли дівчину Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко "З території РФ". Сайт мера Києва зазнав атак хакерів Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
14 січня. Іван Огієнко. 140 років тому у Брусилові народився український політичний діяч, просвітник та мовознавець, міністр освіти та міністр віросповідань УНР, єпископ Іван Огієнко...
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 659

захворіло за тиждень в Києві

+2%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти