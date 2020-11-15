Сетевые магазины и кафе: самые злостные нарушители карантина выходного дня на Киевщине

В первые сутки карантина выходного дня полиция Киевской области обнаружила 85 нарушителей установленного режима.

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Больше всего нарушителей среди крупных сетевых магазинов непродовольственных товаров — 11 фактов;

10 нарушителей среди кафе и ресторанов;

8 нарушений со стороны перевозчиков, которые пренебрегли количеством пассажиров в салоне и масочным режимом;

5 случаев работы салонов красоты и парикмахерских.

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Нарушителям грозит штраф. От 17000 до 34000 гривен для физических лиц и от 34000 до 170000 гривен — для должностных лиц.

Напомним, накануне в Киеве полиция закрывала рестораны, которые продолжили свою работу несмотря на ограничения Кабмина.

В Украине 14 ноября начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей. Разрешено только доставлять еду на дом. Также под запретом развлекательные зоны в ТРЦ, непродовольственные магазины, кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны и массовые культурные мероприятия.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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