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Про инцидент на Шулявском мосту и ситуацию с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

16 декабря, 12:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр проинформировал о ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; сколько протестовали на коронавирус; сколько столичных школ и садов закрыты на карантин; о работе общественного транспорта во время локдауна, а также об инциденте на Шулявском мосту.

Ранее мы писали, что в Минздраве опасаются возможной вспышки COVID-19 после новогодних праздников.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 10 622 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус брифинг

Источник: Сегодня

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