Про инцидент на Шулявском мосту и ситуацию с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.
Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; сколько протестовали на коронавирус; сколько столичных школ и садов закрыты на карантин; о работе общественного транспорта во время локдауна, а также об инциденте на Шулявском мосту.
Ранее мы писали, что в Минздраве опасаются возможной вспышки COVID-19 после новогодних праздников.
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 10 622 новых случая инфицирования коронавирусом.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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