Ситуация с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 21 сентября, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 2 675 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 178 353 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 26 украинцев. Кроме того, вылечить от COVID-19 удалось 78 184 инфицированных.

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Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что человеку необходимо самоизолироваться с момента обращения к семейному врачу и до установления диагноза.

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Кроме того, в Украине стало меньше "красных зон". 21 сентября вступили в силу новые карантинные ограничения. Киев остается в "оранжевой" зоне.

Также киевский инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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