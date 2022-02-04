Скандал в Могилянке: что пообещал студентам премьер-министр Шмыгаль

В Киево-Могилянской академии разгорелся скандал из-за перевыборов президента вуза

Премьер-министр пообщался с представителями студентов вуза / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии, которые сегодня, 4 февраля, вышли на акцию протеста.Они требовали отставку министра образования Сергея Шкарлета с должности из-за перевыборов в вузе.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Реклама

"Правительство не вмешивается во внутренние дела вузов, поскольку автономия университетов должна быть незыблемой. Любые внутренние конфликты должны разрешаться без вмешательства третьих лиц", – утверждает Денис Шмыгаль.

Студентам пообещали, что их требования будут представлены в установленном законодательством порядке.

"Соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения", - добавил Шмыгаль.

Реклама

Что известно о скандале

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали два кандидата.

Однако Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность, несмотря на избранного победителя. Все из-за нарушений во время голосований. В учебном заведении разгорелся скандал из-за сложившейся ситуации.

Министерство образования и науки решило отозвать приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии, однако студенты все равно требуют отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования из-за подтасовки фактов.

Реклама

"Мы будем просить об отставке Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины из-за его наступления на нашу автономию, на университетский процесс и подтасовку фактов", – утверждает председатель студенческой коллегии Руслан.

Ранее мы писали: