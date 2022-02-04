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Скандал у Могилянці: що пообіцяв студентам прем'єр-міністр Шмигаль

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 11:57
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У Києво-Могилянській академії спалахнув скандал через перевибори президента вишу
Прем'єр-міністр поспілкувався з представниками студентів вузу/ Колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр поспілкувався з представниками студентів вузу/ Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії, які сьогодні, 4 лютого, вийшли на акцію протесту. Вони вимагали відставку міністра освіти Сергія Шкарлета з посади через перевибори у виші.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмігаль.

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" Уряд не втручається у внутрішні справи вишів, оскільки автономія університетів має бути непорушною. Будь-які внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб", – стверджує Денис Шмигаль.

Студентам пообіцяли, що їхні вимоги будуть надані в установленому законодавством порядку.

"Відповідні органи вивчать факти, і з урахуванням результатів перевірки буде прийнято рішення", – додав Шмигаль.

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Що відомо про скандал

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду боролися два кандидати.

Проте Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду, незважаючи на обраного переможця. Все через порушення під час голосування. У навчальному закладі через цю ситуацію спалахнув скандал.

Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборів президента Києво-Могилянської академії. Проте студенти все одно вимагають відставки Сергія Шкарлета з посади міністра освіти через підтасовування фактів.

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"Ми проситимемо про відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України через його наступ на нашу автономію, на університетський процес та підтасовування фактів", – стверджує голова студентської колегії Руслан.

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