У посольства Германии в Киеве заметили пожарную технику: что произошло

В Киеве возле посольства Германии горожане заметили скопление пожарной техники. На фото видно две пожарные машины.

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"На ул. Богдана Хмельницького у посольства Германии в Украине стоят пожарные машины. Что произошло – неизвестно", – сообщают очевидцы.

Они предполагают, что возможно посольство заминировали.

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Впрочем, как заверили сайт "Сегодня" в ГСЧС Киева, скопление техники на улице Богдана Хмельницкого не связано с посольством Германии.

"Поступил вызов по адресу улица Богдана Хмельницкого, 23-б. В подвальном помещение находиться ателье и в помещении произошло короткое замыкание. Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Там отмечают, что здание посольства находиться по соседству. Наверное, прохожие решили, что что-то произошло именно в здании посольства.

Напомним, в Киевской области пожарные спасли из горящего дома котят - ЧП произошло в Сквире.

Смотрите видео – 7 октября пожар в Харьковской области:

Видео: Telegram-канал/Харьков 1654

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