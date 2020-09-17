Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)

Владелица жилья не пускает квартирантку на порог и утверждает, что та - мошенница

Уехала на отдых, а вернувшись, не смогла попасть в квартиру, которую долго арендовала. В столице разгорелся скандал: владелица жилья без предупреждения поменяла замки на входной двери квартиры. Арендатор сетует, что в квартире остались ценные вещи. Зато хозяйка обвиняет постоялицу в мошенничестве. В ситуации решили разобраться корреспонденты новостей "Сегодня".

"Вот, собственно квартира, которую я снимала – 31-я. У меня от нее есть ключи и сейчас вы увидите, какой из них подходит, а какой – нет", – Анастасия Александрова показывает квартиру, в которой еще недавно жила.

Реклама

В квартире, говорит девушка, остались ее вещи общей стоимостью не менее чем на 100 тысяч гривен:

"Там остались компьютер, макбук, велосипед, мультиварка, одежда, украшение, книги, документы кое-какие, посуда. Там очень много всего".

Анастасия рассказывает, что когда ее не было дома, в квартире прорвало трубу и затопило два этажа. Хозяйка приехала спасать ситуацию и якобы провела ревизию чужих вещей.

"В вещах она моих покопалась, решила, что я там живу с молодым человеком. Нашла там какие-то единичные вещи. Но если бы это было так, то там было бы много вещей. Это мои вещи на самом деле и никто не должен в них копаться", – говорит пострадавшая от произвола хозяйки.

Чтобы выслушать другую сторону конфликта, звоним владелице жилья Алле.

"Дело в том, что действия Анастасии имеют признаки мошенничества. Поэтому решать это будем через суд. Это достаточно обычное дело: если люди не доверяют друг другу, они решают вопросы через суд", – говорит хозяйка квартиры.

Впрочем, в чем именно обвиняет квартирантку, женщина не уточнила. Письменного соглашения на аренду жилья стороны не заключали. Но в наше время даже переписка в месседжере может стать доказательством договоренностей, говорит адвокат Роман Марченко:

"Что бы ни было прописано в договоре аренды, удержание личных вещей является незаконным действием. И в таком случае, к такому незаконному действию арендодателя применяются нормы ответственности".

Реклама

Анастасия обратилась в полицию, но правоохранители не увидели состава преступления в действиях владелицы жилья. Поэтому девушка также планирует обратиться в суд, чтобы вернуть свои вещи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин ударил по аренде. Новости "Сегодня" выяснили, что будет с ценами на съемное жилье в Киеве. Ведь тысячи украинцев, которых уволили с работы, так и не смогли трудоустроиться и выехали из арендованных квартир.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама