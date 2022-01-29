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Снег будет идти почти целый день: погода в Киеве 29 января

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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29 января, 07:00
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В столице будут осадки, сильного мороза ожидать не стоит
Скорость ветра будет достигать 4 м/с / Коллаж: "Сегодня"
Скорость ветра будет достигать 4 м/с / Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в субботу, 29 января, будет снежной. В этот день в столице сильного мороза не будет. Скорость ветра будет достигать 4 м/с. Осадки будут идти почти в течение всего дня.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Сегодня в Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Небольшой снег будет идти почти весь день. Утром он может усилиться, но к вечеру постепенно стихнет. Столбики термометров будут колебаться от -3 до +1 градуса. Ветер — 2-4 м/с.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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