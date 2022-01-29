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Сніг йтиме майже цілий день: погода в Києві 29 січня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 07:00
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У столиці будуть опади, сильного морозу очікувати не варто
Швидкість вітру сягатиме 4 м/с / Колаж: "Сьогодні"
Швидкість вітру сягатиме 4 м/с / Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в суботу, 29 січня, буде сніжною. Цього дня в столиці сильного морозу не буде. Швидкість вітру сягатиме 4 м/с. Опади йтимуть майже протягом всього дня.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний сніг йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне. Стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +1 градуса. Вітер — 2-4 м/с.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.

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