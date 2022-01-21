Знову снігопад? Якою буде погода у Києві на вихідних

Вночі температура повітря може впасти до 5-6 градусів нижче нуля

У столиці буде вітряно та сніжно / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві в суботу, 22 січня, буде морозною та похмурою. Така сама вона збережеться і в неділю, 23 січня. Синоптики цими днями прогнозують вітер зі швидкістю до 6-11 м/с.

Про це повідомляє Gismeteo.

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22 січня

Вночі та вранці температура повітря буде -3 градуси. Вдень трохи прогріється до -1, а увечері знову впаде до -5 градусів.

Весь час буде похмуро та сніжно. Вітер від 8 до 11 м/с.

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23 січня

У неділю похолодає. Вночі та вранці прогнозують -5 градусів. Вдень буде -3 градуси, а ввечері знову впаде до -6.

Вітер трохи вщухне – 4-8 м/с. Невеликі опади у вигляді снігу будуть протягом усього дня.