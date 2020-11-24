Столичные ТРЦ придумали, как компенсировать потери от карантина выходного дня

В будние дни они будут работать дольше, многие – до 23:00

Столичные торговые центры начали работать дольше. Теперь многие из них закрываются, к примеру, не в 22:00, а в 23:00. К решению продолжить рабочий день администрации ТРЦ приходят после того, как в Киеве ввели карантин выходного дня. Корреспонденты "Сегодня" проверили – много ли покупателей в торговых центрах и помогает ли торговым организациям более позднее закрытие.

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Несмотря на то что сегодня вторник, рабочий день, утром в одном из торговых центров Киева многолюдно. Многих это не удивляет, ведь в субботу и воскресенье почти все магазины, кроме продовольственных, – под замком. Чтобы хоть как-то компенсировать потери на выходных, большинство ТРЦ продлили свой рабочий день на час.

"Не все это решили сделать. Но именно наш торговый центр уже вторую неделю работает до 23:00. Однако такое решение также на усмотрение арендаторов – у нас это примерно 65% открытых магазинов", – обрисовывает ситуацию PR-директор одного из киевских торговых центров Татяна Атаджанова.

Видео: Сегодня

По словам Татьяны, это связано не только с карантином выходного дня, но и с надвигающейся "черной пятницей". Надеются, что покупателей будет много, поэтому готовятся и строго следить за соблюдением всех санитарных правил.

"На каждом магазине есть стойка – сколько посетителей одновременно может разместить магазин. На всех входных зонах мы с 30 мая измеряем температуру", – говорит Татяна Атаджанова.

Что касается покупателей, то многие из них сейчас идут в торговые центры, чтобы присмотреться к ценам, а в "черную пятницу" скупиться со скидками. Многие же пришли уже что-то приобрести, потому что боятся большого скопления людей.

"Из-за карантина выходного дня "черная пятница" станет отдушиной. И просто народ будет в торговых центрах, мы среди них будем", – говорит жительница Киева Анна Дивалькевич.

Предварительно карантин выходного дня ввели до 30 ноября.В правительстве считают, что такие ограничения – своеобразный компромисс. С одной стороны, это поможет остановить распространение коронавируса, с другой – не позволит экономике рухнуть.

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