Такого еще не было! Сколько будет стоить главная елка страны этой зимой

19 декабря в Киеве на Софийской площади откроют новогоднюю елку. Будет это в 17:00. Организаторы обещают, что в этом году елка будет больше, чем количество игрушек и гирлянд на ней.
Об этом сообщил основатель и директор компании "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, пишет "Общественное радио".
Какая будет елка
Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.
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"Не знаем, какая будет верхушка – ангелы, звезда или что-нибудь такое. Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя в прошлом году мы вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу количества к качеству", – говорит Игорь Добруцкий.
Как будут праздновать Новый год в Киеве
В этом году перед Новым годом на ВДНХ снова начнет работать городской парк зимних развлечений"Зимова країна". Откроется он с 11 декабря.
Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.
Также будет каток. Там одновременно смогут кататься до 500 посетителей. Рядом будут горки. Оранжерею превратят в стеклянный домик. Также гостям покажут мюзикл.
В одном из павильонов развернут музей Нового года. Среди экспонатов будут: ватные, стеклянные, металлические, проволочные елочные игрушки XIX–ХХ веков и предметы праздничного быта.
В другом павильоне будет парк сказочных героев. В концерт-холле представят мультипространственное шоу-путешествие.
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