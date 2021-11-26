Такого ще не було! Скільки буде коштувати головна ялинка країни цієї зими

Ялинка та декорації, які будуть на Софійській площі, коштують 25-27 млн гривень

Верхівку для новорічної ялинки ще не вибрали / Колаж "Сьогодні"

19 грудня у Києві на Софійській площі відкриють новорічну ялинку.Це буде о 17:00. Організатори обіцяють, що цього року ялинка буде більшою, ніж кількість іграшок та гірлянд на ній.

Про це повідомив засновник та директор компанії "Folk Ukraine" Ігор Добруцький, пише "Громадське радіо".

Реклама

Яка буде ялинка

Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – їх надають спонсори та організатори.

"Не знаємо, яка буде верхівка – ангели, зірка чи щось таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоча минулого року ми увійшли до п'ятірки ялинок Європи, але зараз ми перейшли межу кількості до якості", – каже Ігор Добруцький.

Як святкуватимуть Новий рік у Києві

Цього року перед Новим роком на ВДНГ знову почне працювати міський парк зимових розваг"Зимова країна". Відкриється він із 11 грудня.

Реклама

Усього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поряд облаштують фотозони.

Також буде ковзанка. Там одночасно зможуть кататись до 500 відвідувачів. Поруч будуть гірки. Оранжерею перетворять на скляний будиночок. Також гостям покажуть мюзикл.

В одному з павільйонів розгорнуть музей Нового року. Серед експонатів будуть: ватяні, скляні, металеві, ялинкові іграшки XIX-ХХ століть та предмети святкового побуту.

Реклама

В іншому павільйоні буде парк казкових героїв. У концерт-холі представлять мультипросторову шоу-подорож.

Раніше ми писали: