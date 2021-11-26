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Такого ще не було! Скільки буде коштувати головна ялинка країни цієї зими

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
26 листопада, 14:00
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Ялинка та декорації, які будуть на Софійській площі, коштують 25-27 млн гривень
Верхівку для новорічної ялинки ще не вибрали / Колаж "Сьогодні"
Верхівку для новорічної ялинки ще не вибрали / Колаж "Сьогодні"

19 грудня у Києві на Софійській площі відкриють новорічну ялинку.Це буде о 17:00. Організатори обіцяють, що цього року ялинка буде більшою, ніж кількість іграшок та гірлянд на ній.

Про це повідомив засновник та директор компанії "Folk Ukraine" Ігор Добруцький, пише "Громадське радіо".

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Яка буде ялинка

Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – їх надають спонсори та організатори.

"Не знаємо, яка буде верхівка – ангели, зірка чи щось таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоча минулого року ми увійшли до п'ятірки ялинок Європи, але зараз ми перейшли межу кількості до якості", – каже Ігор Добруцький.

Як святкуватимуть Новий рік у Києві

Цього року перед Новим роком на ВДНГ знову почне працювати міський парк зимових розваг"Зимова країна". Відкриється він із 11 грудня.

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Усього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поряд облаштують фотозони.

Також буде ковзанка. Там одночасно зможуть кататись до 500 відвідувачів. Поруч будуть гірки. Оранжерею перетворять на скляний будиночок. Також гостям покажуть мюзикл.

В одному з павільйонів розгорнуть музей Нового року. Серед експонатів будуть: ватяні, скляні, металеві, ялинкові іграшки XIX-ХХ століть та предмети святкового побуту.

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В іншому павільйоні буде парк казкових героїв. У концерт-холі представлять мультипросторову шоу-подорож.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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