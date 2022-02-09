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Тепло, но ветрено: погода в Киеве 9 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 07:00
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В этот день в столице осадков не прогнозируют, а температура будет "плюсовой"
Температура воздуха поднимется до +5 градусов/Коллаж: "Сегодня"
Температура воздуха поднимется до +5 градусов/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в среду, 9 февраля, будет сухой. Температура воздуха поднимется до +5 градусов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице ни снега, ни дождя не прогнозируют. Ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться от +3 до +5 градусов. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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