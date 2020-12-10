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Транспортный коллапс в Киеве: власти города обратились к водителям

10 декабря, 20:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

КГГА призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию

Из-за апокалипсиса на дорогах, возникшего на улицах Киева вследствие гололеда и многочисленных ДТП, на дороги столицы вывели 341 единицу спецтехники и 50 бригад по ручной уборке, которые обрабатывают дороги посыпочными материалами для профилактики гололеда.

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Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевгоргосадминистрации.

Дорожники посыпают также лестницы и тротуары. Однако ситуация с трафиком осложняется водителями, которые не подготовились к зимнему сезону.

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Власти Киева призывают соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и отказаться от рискованных маневров. Кроме того, водителей просят не использовать транспорт с летними шинами, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения.

Видео: Сегодня

Напомним, сегодня, 10 декабря, утром синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в столице – дождь с переходом в мокрый снег. Коммунальщики заявили, что готовы к обработке дорог и тротуаров посыпочными материалами, чтобы не допустить гололеда. Однако, судя по всему, что-то пошло не так.

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транспорт КГГА водители апокалипсис коллапс

Источник: Сегодня

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