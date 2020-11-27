Українська
$ 28,44
33,85
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Туалетная плитка": киевляне раскритиковали ремонт в подземке (фото)

27 ноября, 14:38

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Многие годы на станции метро "Тараса Шевченко" была старая плитка

Киевляне раскритиковали ремонт подземного перехода ведущего к станции метро "Тараса Шевченко". Там меняют старую плитку, которая многие годы украшала переход и по мнению активистов имеет художественную и историческую ценность.

Реклама

"Станция метро Тараса Шевченко. Было – стало. Туалетная плитка из эпицентра вместо стильного кафеля. Теперь отсюда смело можно отправляться смотреть на тот мурал на Позняках. Ибо вы уже и так всякое увидели", – написал в своем Facebook Роман Лебедь.

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" рассказали, что в переходе этой станции метро действительно проводится ремонт, поскольку старый декор изрядно износился.

"В переходе к станции метро "Тараса Шевченко" делается ремонт. Плитка, которая его украшала уже очень старая. Она не имеет охранных статусов, как и сам подземный переход. Активисты к нам обращались перед началом работ, и мы согласились отдать им старую плитку, после демонтажа. И это будет сделано. Мы передадим им старую плитку максимально большими кусками. Они смогут ее хранить у себя, например, для создания каких-то экспозиций. Думаю, ящик демонтированной плитки мы передадим активистам уже на следующий неделе", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Реклама

Там добавляют, что новая плитка, которой сейчас украшают подземный переход, закуплена по стандартной процедуре, по тендеру.

Ранее мы писали, в Киеве массово меняют остановки общественного транспорта — устанавливают новые конструкции с широкими крышами и киосками. Но многие жители недовольны обустройством территории возле павильонов ожидания: появилось слишком много ступеней, бордюров и платформ.

Напомним, критикуют киевляне остановки не впервые. Многим не нравятся и полностью стеклянные конструкции, которые массово устанавливали ранее.

Смотрите видео – Киев на 101 месте в лидерах дорогих стран:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев метро ремонт плитка Тараса Шевченко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. Репортаж
Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. РепортажДругие новости
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлится
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлитсяДругие новости
Цифра дня. В Киеве пустуют тысячи квартир под аренду
Цифра дня. В Киеве пустуют тысячи квартир под арендуНедвижимость
Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)Другие новости
Под Киевом разбили суперкар Lamborghini (фото)
Под Киевом разбили суперкар Lamborghini (фото)Происшествия
В Киеве снова
В Киеве снова "рекорд" по коронавирусу: 1348 случаев за сутки (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять