"Туалетная плитка": киевляне раскритиковали ремонт в подземке (фото)

Киевляне раскритиковали ремонт подземного перехода ведущего к станции метро "Тараса Шевченко". Там меняют старую плитку, которая многие годы украшала переход и по мнению активистов имеет художественную и историческую ценность.

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"Станция метро Тараса Шевченко. Было – стало. Туалетная плитка из эпицентра вместо стильного кафеля. Теперь отсюда смело можно отправляться смотреть на тот мурал на Позняках. Ибо вы уже и так всякое увидели", – написал в своем Facebook Роман Лебедь.

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" рассказали, что в переходе этой станции метро действительно проводится ремонт, поскольку старый декор изрядно износился.

"В переходе к станции метро "Тараса Шевченко" делается ремонт. Плитка, которая его украшала уже очень старая. Она не имеет охранных статусов, как и сам подземный переход. Активисты к нам обращались перед началом работ, и мы согласились отдать им старую плитку, после демонтажа. И это будет сделано. Мы передадим им старую плитку максимально большими кусками. Они смогут ее хранить у себя, например, для создания каких-то экспозиций. Думаю, ящик демонтированной плитки мы передадим активистам уже на следующий неделе", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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Там добавляют, что новая плитка, которой сейчас украшают подземный переход, закуплена по стандартной процедуре, по тендеру.

Ранее мы писали, в Киеве массово меняют остановки общественного транспорта — устанавливают новые конструкции с широкими крышами и киосками. Но многие жители недовольны обустройством территории возле павильонов ожидания: появилось слишком много ступеней, бордюров и платформ.

Напомним, критикуют киевляне остановки не впервые. Многим не нравятся и полностью стеклянные конструкции, которые массово устанавливали ранее.

Смотрите видео – Киев на 101 месте в лидерах дорогих стран:

Видео: Сегодня

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