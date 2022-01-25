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Угроза вторжения РФ: где найти бомбоубежища в Киеве (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 января, 21:10
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В каждом районе столицы имеется достаточное количество бомбоубежищ
Россия может начать полномасштабное наступление в любое время/Коллаж: "Сегодня"
Россия может начать полномасштабное наступление в любое время/Коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация может в любое время начать полномасштабное вторжение в Украину. На случай этого в Киеве есть достаточное количество бомбоубежищ, чтобы скрыться от врага

Где прятаться, если Россия нападет?

В каждом районе Киева есть немало защитных комплексов. Сейчас в столице такое количество бомбоубежищ:

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  • Голосеевский район — 515;
  • Дарницкий район — 508;
  • Деснянский район — 308;
  • Днепровский район — 322;
  • Оболонский район — 289;
  • Печерский район — 274;
  • Подольский район — 202;
  • Святошинский район — 320;
  • Соломенский район — 573;
  • Шевченковский район — 682.

В сети существует карта этих хранилищ.

Уведомление в случае ЧС

Главный способ оповещения населения о действиях при возникновении ЧС – это передача сообщения через квартирные и внешние громкоговорители, а также через местные станции радиовещания и телевидения, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.

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Запомните! Сирены и прерывистые гудки других сигнальных средств означают сигнал гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Услышав такой сигнал, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушайте сообщения управления по чрезвычайным ситуациям.

Выслушав сообщение, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты.

В сообщении укажут:

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  • информацию о чрезвычайной ситуации, месте и времени возникновения чрезвычайной ситуации;
  • территорию (районы, массивы, улицы, дома и т. д.), попадающую в очаг (зону) поражения;
  • порядок действий при чрезвычайных ситуациях и др.

Что нужно делать, если ЧС застала дома

Если гражданин находится дома при возникновении чрезвычайной ситуации, он должен:

  • держать постоянно включенными репродуктор, радиоприемник, телевизор для того, чтобы узнавать распоряжения и указания;
  • сообщить о полученной информации соседям;
  • привести в готовность индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, при их отсутствии приготовить простейшие средства (повседневную одежду, обувь, ватно-марлевые повязки, пленку и т. п.);
  • постоянно держать под рукой средства индивидуальной защиты, подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личной гигиены, запас пищи и прочее;
  • провести противопожарные профилактические мероприятия (выключить газ, электроснабжение и др.), повысить защитные свойства квартиры: закрыть окна, форточки, уплотнить их;
  • уточнить место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно укрыться.

Каждый находящийся на работе гражданин должен выполнять все распоряжения руководителя.

Если сигнал застал вас в транспорте, общественном месте (в магазине, театре, на рынке и т. д.), необходимо внимательно и спокойно выслушать сообщение, определиться, где поблизости находится станция метрополитена, укрытие, и как можно быстрее добраться до них и укрыться. Если есть время, нужно как можно быстрее добраться домой.

Угроза полномасштабной войны с Россией

  • В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
  • В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.
  • Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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