Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видео

Украинский паркурист Александр Титаренко совершил рекордный для Украины прыжок между двумя движущимися грузовиками на киевском мосту. Об этом сообщает телеграм-канал KievMap.

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Как отмечает издание, парень перепрыгнул между двумя автовозами, которые двигались со скоростью 20-25 километров в час, расстояние от одного из них к другому составило 3,5 метра, а общее расстояние прыжка (отрыв – приземление) – 5,2 метра.

На видео с нескольких ракурсов видно, как паркурист перепрыгивает с одного грузовика на второй.

Паркурист перепрыгнул между автовозами

Благодаря своему сегодняшнему прыжку Титаренко попал в Книгу рекордов Украины.

Отметим, паркуристу из Мариуполя 26 лет, он прославился в этой сфере в 2017 году, когда принял участие соревнованиях Art of Motion 2017 на греческом острове Санторини.

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Напомним, пилот Винс Реффет, которого называют человеком-ракетой, установил рекорд высоты полета в 1800 метров на реактивном ранце Jetman.

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