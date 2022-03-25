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Умерла вдова известного украинского поэта Василия Стуса

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25 марта, 17:41
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Василий Стус и Валентина Золух поженились в 1965 году, у них был сын
Под Киевом умерла Валентина Попелюх
Под Киевом умерла Валентина Попелюх / Фото: Коллаж: Сегодня

На 84 году жизни скончалась вдова известного украинского поэта и диссидента Василия Стуса Валентина Попелюх.

Об этом сообщила ее невестка Татьяна Стус в Facebook.

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"Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих бережных руках своего сына Дмитрия, под взрывы, в селе под Киевом, где продолжаются бои", – сообщила Татьяна Стус.

Василий Стус и Валентина Золух поженились в 1965 году. В 1966 году у них родился сын Дмитрий – писатель, литературовед, директор Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

Напомним, что Василий Стус – поэт, литературовед, правозащитник, диссидент, принадлежал к так называемым шестидесятникам, которые боролись за возрождение украинской национальной культуры, против ее притеснений советским режимом. Дважды осужденный за "антисоветскую деятельность" Василий Стус погиб в карцере в заключении в ночь на 4 сентября 1985 года.

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Суд разрешил распространение книги Кипиани "Дело Василия Стуса"

Киевский апелляционный суд разрешил распространение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую депутат Виктор Медведчук пытался запретить.

Соответствующее решение приняли на заседании.

Также Кипиани написал, что адвокат Медведчука Кириленко не прибыл на заседание. Коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда.

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"Решение в части запрета использования имени, решение в части запрета распространения тиража было отменено и отказано", — заявил судья.

Напомним, ранее Дарницкий районный суд Киева постановил из книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани удалить упоминание об истце, нардепе Викторе Медведчуке.

Напомним, в прошлом году вокруг биографической книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани разгорелся скандал, на который был вынужден отреагировать и президент Владимир Зеленский.

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