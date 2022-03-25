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Померла вдова відомого українського поета Василя Стуса

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25 березня, 17:41
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Василь Стус та Валентина Золух одружилися у 1965 році, у них був син
Під Києвом померла Валентина Попелюх
Під Києвом померла Валентина Попелюх / Фото: Колаж: Сьогодні

На 84 році життя померла вдова відомого українського поета та дисидента Василя Стуса Валентина Попелюх.

Про це повідомила її невістка Тетяна Стус в Facebook.

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"Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої...", – повідомила Тетяна Стус.

Василь Стус та Валентина Золух одружилися 1965 року. 1966 року в них народився син Дмитро – письменник, літературознавець, директор Національного музею Тараса Шевченка у Києві.

Нагадаємо, що Василь Стус – поет, літературознавець, правозахисник, дисидент, належав до так званих шістдесятників, які виборювали відродження української національної культури, проти її утисків радянським режимом. Двічі засуджений за "антирадянську діяльність" Василь Стус загинув у карцері ув'язнений у ніч проти 4 вересня 1985 року.

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Суд дозволив розповсюдження книги Кіпіані "Справа Василя Стуса"

Київський апеляційний суд дозволив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", яку депутат Віктор Медведчук намагався заборонити.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні.

Також Кіпіані написав, що адвокат Медведчука Кириленко не прибув на засідання Колегія суддів вирішила проводити засідання без представника позивача, оскільки його було належним чином повідомлено про дату суду.

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"Рішення щодо заборони використання імені, рішення щодо заборони поширення тиражу було скасовано і відмовлено", – Заявив суддя.

Нагадаємо, раніше Дарницький районний суд Києва ухвалив з книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані видалити згадку про позивача, нардепа Віктора Медведчука.

Нагадаємо, минулого року навколо біографічної книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані спалахнув скандал, на який був змушений відреагувати і президент Володимир Зеленський.

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