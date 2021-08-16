Утром деньги – вечером стулья. В Киеве раскрыли махинацию со школьной мебелью

Руководителю подрядной организации уже сообщено о подозрение в присвоении более 450 тысяч гривен

Стулья были закуплены для 20 школ Печерского района / Фото: коллаж "Сегодня"

Столичная прокуратура выявила хищение средств при закупке школьной мебели для учебных заведений Печерского района столицы. Речь идет о школьных стульях, которые были закуплены для 20 школ района. А в Черновицкой области из окна бросали столы.

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Об этом сообщает "Сегодня".

"По данным следствия, школьные стулья, закуплены для 20 учебных заведений Печерского района, не соответствуют техническим требованиям, а их стоимость завышена более чем в два раза", – рассказали сайту "Сегодня" в прокуратуре Киева.

Там добавляют, что руководителю подрядной организации уже сообщено о подозрение в присвоении более 450 тысяч гривен.

Тендер проводила Печерская РГА. Закупить стулья для школ района решили одним тендером.

"Стоимость одного стула у производителя – 290 гривен, а Печерская РГА закупила их по стоимости 650 гривен за штуку. При этом один из участников процедуры оказался предприниматель, который проиграл этот тендер. Он же в последствии и поставил эти стулья тому, кто выиграл тендер. То есть, за счет дополнительных звеньев в этой схеме увеличивалась стоимость стульев", – говорят в прокуратуре Киева.

Правоохранители отмечают, что акт приема-передачи даже не содержит фамилии должностного лица РГА, которая приняла эти стулья. Там только подпись, но не указана фамилия этого человека. Более того, никто не проверил насколько эти стулья отвечают техническим условиям, но деньги за них были перечислены.

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"В рамках производства в ближайшее время действиям должностных лиц Печерской РГА будет дана правовая оценка", – отмечают в прокуратуре Киева.

Отметим, что подобные стулья в интернет-магазине мебели стоят 350 гривен.

Фото: скриншот

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