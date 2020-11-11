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В Андреевскую церковь начали возвращать иконы (фото)

11 ноября, 14:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вернули пока только одну икону

В Киеве начали возвращать иконы на свои исторические места в иконостас Андреевской церкви.

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Об этом сообщает заместитель директора по реставрационным и хозяйственным работам в Национальном заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко в Facebook.

"Первая икона – "Царь царей" (XVIII в., Холст, масло)", - написал Кириленко в соцсетях.

Стоит отметить, что иконы были на реставрации, и это первая икона, которую вернули на свое место.

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Ранее мы писали, что киевские таможенники изъяли старинные иконы XIX-XX вв., среди которых есть работы уникальной борисовской иконописной мастерской.

Напомним, ПЦУ просит украинцев не целовать иконы и крест из-за коронавируса. Прихожан Православной церкви Украины призвали временно отказаться от целования икон, креста и священных мощей.

А ранее Степанов призывал не идти горожан в церковь на Пасху:

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Киев церковь андреевский

Источник: Сегодня

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