В центре Киева антивакцинаторы вышли на марш (видео)

На марш в центре Киева снова вышли антивакцинаторы сегодня, 22 января. Людей не напугала даже непогода.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
На марш люди пришли с транспарантами, где было написано: "СТОП фейк пандемія" и "Скажіть "ні" COVID-паспортам". Также у антивакцинаторов были флаги.
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Протестующих сопровождала полиция, которая обеспечивала порядок.
Коронавирус в Украине
За сутки 21 января в Украине у 22 473 человек подтвердили COVID-19. Среди заболевших – 2838 детей и 535 медиков.
За прошлые сутки госпитализировали 2608 человек, зафиксировали 136 летальных исходов, а выздоровели 4610 человек.
Вакцинация в стране
За сутки в стране 91 310 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.
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