В Чернобыле возле АЭС появилась птица с голосом волка и человека

Краснозобую гагару раньше в чернобыльском биосферном заповеднике не встречали

Несмотря на масштабный лесной пожар, в результате которого в Чернобыльской зоне отчуждения погибло большое количество животных, на поверхности пруда-охладителя возле ЧАЭС сегодня, 3 декабря, заметили и сфотографировали редкую для этих мест птицу – краснозобую гагару.

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Об этом "Сегодня" рассказал научный сотрудник Чернобыльского заповедника Сергей Домашевский

"Эта птица, в отличие от чернозобой, редкая. В списке птиц чернобыльского заповедника ее не было, это первая регистрация. Особенность этих птиц в том, что у них очень специфический голос, протяжный. По размерам эта птица больше кряквы, но меньше гуся", – говорит Домашевский.

Краснозобая гагара. Фото: facebook.com/domashevsky

Реклама Краснозобая гагара. Фото: facebook.com/domashevsky

В открытых источниках очевидцы, которые встречали краснозобую гагару, сообщают, что голос этих птиц часто напоминает вой волка либо стон человека.

Напомним, что в прошлом году в Чернобыльской зоне отчуждения запечатлели редкого грызуна – орешниковую соню, которую еще называют "чернобыльским лемуром".

Кроме того, ранее посетители радиационно-экологического биосферного заповедника в Чернобыле встретились с самыми крупными его обитателями – лошадями Пржевальского и лосями.

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