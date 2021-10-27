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В COVID-статистике Киева ученые обнаружили нестыковки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 октября, 10:12
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В столице вдвое больше положительных тестов, чем новых случаев
Коронавирус распространяется по странице
Коронавирус распространяется по странице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Национальной академии наук сообщили о нестыковке в коронавирусной статистике Киева. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных новых случаев.

Об этом говорится в прогнозе НАН.

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Так, в данных говорится, что есть несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений.

"В последнее время количество положительных ПЦР-тестов значительно превышает количество официальных обнаружений, что свидетельствует о большом проценте тестов в частных лабораториях и/или значительной части тестирования не по месту жительства. Положительных тестов в Киеве сейчас делают вдвое больше, чем официально выявляется случаев заболевания. Подобная ситуация наблюдалась и во время хода предыдущих волн", – говорится в прогнозе.

Новые случаи заражение
Новые случаи заражение / Фото: НАН Украины

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