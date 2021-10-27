В COVID-статистике Киева ученые обнаружили нестыковки

В столице вдвое больше положительных тестов, чем новых случаев

Коронавирус распространяется по странице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Национальной академии наук сообщили о нестыковке в коронавирусной статистике Киева. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных новых случаев.

Об этом говорится в прогнозе НАН.

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Так, в данных говорится, что есть несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений.

"В последнее время количество положительных ПЦР-тестов значительно превышает количество официальных обнаружений, что свидетельствует о большом проценте тестов в частных лабораториях и/или значительной части тестирования не по месту жительства. Положительных тестов в Киеве сейчас делают вдвое больше, чем официально выявляется случаев заболевания. Подобная ситуация наблюдалась и во время хода предыдущих волн", – говорится в прогнозе.

Новые случаи заражение / Фото: НАН Украины

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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