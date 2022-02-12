В Киев придет настоящая весна! Прогноз на воскресенье

Погода в Киеве завтра, 13 февраля, ожидается солнечная погода, осадки не прогнозируют. Воздух прогреется до +3 градусов.
Об этом сообщает сайт sinoptik.ua.
Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов и прогревается ближе к обеду. После 11:00 ожидается +1 градус, а уже в 14:00 прогнозируют +3 градуса.
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Утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков.
Кроме того, ожидается замерзание дождя и мокрого снега на охлажденной земной поверхности, что приведет к гололедице.