В Киев придет настоящая весна! Прогноз на воскресенье

Температура воздуха прогреется до +3 градусов в течение дня

В Киеве ожидается оттепель. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве завтра, 13 февраля, ожидается солнечная погода, осадки не прогнозируют. Воздух прогреется до +3 градусов.

Об этом сообщает сайт sinoptik.ua.

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Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов и прогревается ближе к обеду. После 11:00 ожидается +1 градус, а уже в 14:00 прогнозируют +3 градуса.

Утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков.

Кроме того, ожидается замерзание дождя и мокрого снега на охлажденной земной поверхности, что приведет к гололедице.