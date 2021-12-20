В Киев идут морозы: где можно согреться – адреса

В пункты обогрева могут обратиться в морозные дни все нуждающиеся

Пункты обогрева заработали во всех районах столицы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве значительно похолодает, ночью температура снизится до 9-11 градусов мороза. Из-за того, что морозная погода продержится пару дней, в столице разворачивают пункты обогрева.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Реклама

Пункты обогрева открылись сегодня. Туда могут обратиться все нуждающиеся в морозные дни.

В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а пару пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Адреса пунктов обогрева

Голосеевский район

Реклама

ул. Тарасовская, 2. ЖЭУ – 105. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00

ул. Касияна, 8. ЖЭУ – 107. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00

ул. Академика Заболотного, 20-А. ЖЭУ – 109. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00

Дарницкий район

ул. Анны Ахматовой, 2-А. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района г. Киева". ЖЭУ – 201. Режим работы: круглосуточно

ул. Харьковское шоссе, 172-Б. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района г. Киева". ЖЭУ – 203. Режим работы: круглосуточно

ул. Евгения Харченко, 47. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района г. Киева". ЖЭУ – 207. Режим работы: пн-чт: с 8:00 до 18:00, пт: с 08:00 до 16:45.

ул. Архитектора Вербицкого, 9-И. Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг) Дарницкого района г. Киева. Режим работы: пн-чт: с 8:00 до 17:30, пт: с 8:00 до 16:15.

ул. Харьковское шоссе, 57 (II этаж). Дарницкий районный в Киеве центр социальных служб. Режим работы: пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 15:45.

Деснянский район

ул. Викентия Беретти, 18. Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района г. Киева. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 18:00, круглосуточно при понижении температуры.

ул. Каштанова, 8-Г. ЖЭУ – № 308. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00.

ул. Киото, 11. ЖЭУ – № 301. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00.

Днепровский район

Реклама

ул. Курнатовского, 7а, корпус 3. Центральное отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района г. Киева. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 17:00

ул. Рогозовская, 6. Киевская городская клиническая больница №11. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 17:00

ул. Кибальчича, 13-Б. ЖЭУ-409. Режим работы: 8:00 – 21:00

Оболонский район

ул. Иорданская, 7-А. Помещение аварийно-восстановительного участка. Режим работы: 8:00 – 21:00

ул. Попова, 1. ЖЭУ-505. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00

ул. Родниковая, 3. ЖЭУ-508. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00

ул. Озерная, 18А. Временный пункт обогрева. На базе управления социальной защиты населения Оболонской районной в Киеве государственной администрации и территориального центра социального обслуживания (оказания социальных услуг) Оболонского района города Киева. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 18:00

Печерский район

ул. Бассейная, 5-А. ЖЭУ "Крещатик". Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 18:00

б-р Дружбы народов, 30/1. ЖЭУ "Печерскжилье". Режим работы: 8:00 – 21:00

Подольский район

ул. Светлицкого, 35-Б. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района". Режим работы: 8:00 – 21:00

ул. Мостицкая, 9. Помещение травмпункта КНП "КДЦ Подольского района г. Киева". Режим работы: 8:00 – 21:00

ул. Хорива, 36. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района". Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00.

ул. Оболонская, 38. Помещение жилищно-эксплуатационного участка №1. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00.

пров. Квитневый, 4. Помещение жилищно-эксплуатационного участка № 2 (КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района г. Киева"). Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

просп. Гонгаде, 7-А. Помещение жилищно-эксплуатационного участка №3 КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района г. Киева". Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. И. Выговского, 10-В. Помещение жилищно-эксплуатационного участка №4 КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района г. Киева". Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Бестужева, 32. Отделение организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи Территориального центра социального обслуживания Подольского района (банк одежды). Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Борисоглебская, 8/13. Помещение отделения социальной помощи на дому "Подол" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00.

ул. Кирилловская, 115/3. Помещение отделения социальной помощи на дому "Куренивка" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Галицкая, 13. Помещение отделения социальной помощи на дому "Ветряные горы" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Мостицкая, 14. Помещение отделения социальной помощи на дому "Виноградарь" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Выговского, 10-В. Помещение отделения социальной помощи на дому "Нивки" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

пров. Бондарский, 19. Помещение отделения социальной помощи на дому "Куренивка" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Светлицкого, 24-А. Помещение филиала отделения дневного пребывания "Виноградарь" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 18:00

Святошинский район

ул. Жмеринская, 22-А. Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района Киева (Управление социальной защиты населения). Режим работы: 8:00 – 21:00

ул. Чернобыльская, 9. Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района г. Киева (Управление социальной защиты населения). Режим работы: с 08:00 до 17:00

б-р Кольцова, 12. Отдел торговли, потребительского рынка и предпринимательства. Отдел по гражданской защите ООО ТД "Днепр". Режим работы: с 08:00 до 17:00

Соломенский район

ул. Суздальская, 4/6. Отдельное учреждение Дом социальной заботы. Прием на ночлег ежедневно с 18:00 до 22:00 (пребывание до 08:00).

ул. Вацлава Гавела, 83-А. Территориальный центр социального обслуживания Соломенского района г. Киева. Режим работы: пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 15:45

ул. Волынская, 2. Территориальный центр социального обслуживания Соломенского района г. Киева. Режим работы: пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 15:45

Шевченковский район

ул. Сальского Владимира, 33. Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг) Шевченковского района г. Киева. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 17:00

ул. Богдана Гаврилишина, 11А. Территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района г. Киева. Режим работы: 8:00 – 21:00.

ул. Половецкая, 14. Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Шевченковского района г. Киева. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 17:00.

Раньше мы писали: