В Киеве антирекорд по коронавирусу: 1422 новых случаев за сутки (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1422 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 61 640.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:
- Деснянском районе – 427,
- Подольском – 170,
- Дарницком районе – 159.
Заболели:
- 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет,
- 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет,
- 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.
Заболел также 81 медик. В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 21 091 житель Киева.
Ранее мы писали, что в Украине за последние сутки выявили 12 287 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Всего инфекцию подтвердили у 647 976 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 188 украинцев (всего – 11 263). Вылечить удалось 299 358 инфицированных (8298 – за последние сутки).
Также мы писали, как мир готовится к тотальной вакцинации от COVID-19. Три страны планируют начать прививочную программу до конца года.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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