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В Киеве антирекорд по коронавирусу: 1422 новых случаев за сутки (карта)

24 ноября, 10:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1422 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 61 640.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

  • Деснянском районе – 427,
  • Подольском – 170,
  • Дарницком районе – 159.

Заболели:

  • 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет,
  • 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет,
  • 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.
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Заболел также 81 медик. В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 21 091 житель Киева.

Ранее мы писали, что в Украине за последние сутки выявили 12 287 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 647 976 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 188 украинцев (всего – 11 263). Вылечить удалось 299 358 инфицированных (8298 – за последние сутки).

Также мы писали, как мир готовится к тотальной вакцинации от COVID-19. Три страны планируют начать прививочную программу до конца года.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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