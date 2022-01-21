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В Киеве будет снежно! Прогноз погоды на 21 января

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 января, 07:00
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Сегодня в столице ожидаются осадки, а также порывы ветра
Температура упадет до -2 градусов/Коллаж: "Сегодня"
Температура упадет до -2 градусов/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в пятницу, 21 января, будет снежной. Вместе с осадками в столице нашей страны прогнозируют мороз. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве прогнозируют осадки в виде снега. Столбики термометров будут колебаться от 0 до -2 градусов. Температура упадет по сравнению с предыдущим днем. Ветер — западный, 7-12 м/с.

Из-за мороза возможна гололедица на дорогах!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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