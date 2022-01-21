У Києві буде сніжно! Прогноз погоди на 21 січня

Сьогодні в столиці очікуються опади, а також пориви вітру

Температура впаде до -2 градусів/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в п'ятницю, 21 січня, буде сніжною. Разом з опадами в столиці нашої країни прогнозують мороз. Крім того, очікуються пориви вітру до 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в Києві випадуть опади у вигляді снігу. Стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до -2 градусів. Температура впаде, у порівнянні з попереднім днем. Вітер — західний, 7-12 м/с.