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У Києві буде сніжно! Прогноз погоди на 21 січня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 07:00
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Сьогодні в столиці очікуються опади, а також пориви вітру
Температура впаде до -2 градусів/Колаж: "Сьогодні"
Температура впаде до -2 градусів/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в п'ятницю, 21 січня, буде сніжною. Разом з опадами в столиці нашої країни прогнозують мороз. Крім того, очікуються пориви вітру до 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в Києві випадуть опади у вигляді снігу. Стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до -2 градусів. Температура впаде, у порівнянні з попереднім днем. Вітер — західний, 7-12 м/с.

Через мороз можлива ожеледиця на дорогах!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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