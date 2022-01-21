У Києві буде сніжно! Прогноз погоди на 21 січня

Погода у Києві в п'ятницю, 21 січня, буде сніжною. Разом з опадами в столиці нашої країни прогнозують мороз. Крім того, очікуються пориви вітру до 12 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Києві випадуть опади у вигляді снігу. Стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до -2 градусів. Температура впаде, у порівнянні з попереднім днем. Вітер — західний, 7-12 м/с.
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Через мороз можлива ожеледиця на дорогах!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.