В Киеве будут судить иностранца за похищение человека

Похититель был не один - с сообщником

В Киеве будут судить 30-летнего мужчину, который с сообщником похитил и пытал человека.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.

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Житель Одесской области 30-летний мужчина (гражданин другого государства) со своим сообщником на BMW выехали на пешеходную зону в центре Киева, им сделал замечание 21-летний парень. После чего мужчины силой затолкали парня в салон машины, пригрозив пистолетом и увезли в неизвестном направлении.

Похитители избили парня, порвали ему одежду, все унижения и пытки сняли на мобильный телефон.

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"После этого, приставив нож к шее потерпевшего, заставили его прощаться с жизнью, совершив при этом выстрел холостым патроном у его головы", – пишут в сообщении пресс-службы.

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Киевской местной прокуратурой № 6 завершено досудебное расследование по факту похищения человека с целью его пытки и угрозой убийства (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 УК Украины). Дело направлено в суд.

Расследование относительно его сообщника продолжается. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, в Киеве будут судить банду за убийство – в марте ими был убит мужчина.

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Совсем недавно в Одессе на рабочем месте жестоко убили фармацевта.

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