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В Киеве две женщины годами распространяли порно со своими маленькими дочерьми (фото)

30 июня 2021 13:30

Виктория Барановская Виктория Барановская

Две матери в течение последних 3-4 лет продавали в Сети порнографические материалы со своими детьми

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве разоблачили двух женщин, которые в течение последних 3-4 лет развращали своих дочерей и создавали с ними порнографические материалы.

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Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции

"Две не связанные между собой жительницы столицы развращали своих малолетних дочерей и изготавливали с их участием противоправный контент. Фото- и видеоматериалы порнографического характера сбывали в интернете, стоимость одного составляла до 2 тысяч гривен. От противоправных действий пострадали дети 6 и 9 лет" , – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленниц, за содеянное им грозит до десяти лет заключения. Детей на время проведения следственных действий поместили в социальные центры.

В домах подозреваемых уже провели обыски. На компьютерной технике и телефонах злоумышленниц выявлено более 1000 файлов противоправного контента с участием детей.

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Злоумышленницам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256 по имплементации Лансаротской конвенции), ч. 1 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба Киберполиции

Фото: пресс-служба Киберполиции

Ранее мы сообщали, что в Одесской области признали виновным мужчину в развращении своей пятилетней дочери. Суд вынес приговор – пять лет заключения.

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