У Києві дві жінки роками розповсюджували порно зі своїми маленькими доньками (фото)

Дві матері протягом останніх 3-4 років продавали у Мережі порнографічні матеріали зі своїми дітьми

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві викрили двох жінок, які протягом останніх 3-4 років розбещували свої доньок та створювали з ними порнографічні матеріали.

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Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції

"Дві не пов’язані між собою жительки столиці розбещували своїх малолітніх дочок та виготовляли за їхньої участі протиправний контент. Фото- та відеоматеріали порнографічного характеру збували в інтернеті, вартість одного становила до 2 тисяч гривень. Від протиправних дій постраждали діти 6 та 9 років", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисниць, за скоєне їм загрожує до десяти років ув’язнення. Дітей на час проведення слідчих дій помістили до соціальних центрів.

В оселях підозрюваних вже провели обшуки. На комп’ютерній техніці та телефонах зловмисниць виявлено понад 1000 файлів протиправного контенту за участю дітей.

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Зловмисницям оголошено про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ щодо імплементації Лансаротської конвенції), ч. 1 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба Кіберполіції

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області визнали винним чоловіка в розбещенні своєї п'ятирічної доньки. Суд виніс вирок – п'ять років ув'язнення.