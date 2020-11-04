В Киеве "евробляхеры" снова протестуют в правительственном квартале (видео)

В Киеве в среду, 4 ноября, в правительственном квартале снова проходит акция протеста "АвтоЕвроСилы".

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Под Верховной Радой собрались владельцы автомобилей на еврономерах. Здесь зажигают дымовые шашки и требуют от депутатов принять законопроект № 3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упорядочении структуры акцизного налога".

"Закон, закон, закон", – скандируют митингующие.

Видео: Павел Дащенко /Facebook

На видео слышно, как сигналят автомобили.

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