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В Киеве "евробляхеры" снова протестуют в правительственном квартале (видео)

4 ноября, 13:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На улице Грушевского заблокировано движение

В Киеве в среду, 4 ноября, в правительственном квартале снова проходит акция протеста "АвтоЕвроСилы".

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Под Верховной Радой собрались владельцы автомобилей на еврономерах. Здесь зажигают дымовые шашки и требуют от депутатов принять законопроект № 3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упорядочении структуры акцизного налога".

"Закон, закон, закон", – скандируют митингующие.

Видео: Павел Дащенко /Facebook

На видео слышно, как сигналят автомобили.

Ранее мы писали, что евробляхам дали еще несколько месяцев. Это уже вторая отсрочка штрафов и конфискаций – как известно, они должны были вступить в силу еще 22 мая, но тогда депутаты продлили "льготный режим" до 22 августа. А сейчас – до 31 декабря.

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Киев Верховная Рада протест евробляхеры

Источник: Сегодня

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