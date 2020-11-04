В Киеве "евробляхеры" снова протестуют в правительственном квартале (видео)

В Киеве в среду, 4 ноября, в правительственном квартале снова проходит акция протеста "АвтоЕвроСилы".
Под Верховной Радой собрались владельцы автомобилей на еврономерах. Здесь зажигают дымовые шашки и требуют от депутатов принять законопроект № 3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упорядочении структуры акцизного налога".
"Закон, закон, закон", – скандируют митингующие.
На видео слышно, как сигналят автомобили.
Ранее мы писали, что евробляхам дали еще несколько месяцев. Это уже вторая отсрочка штрафов и конфискаций – как известно, они должны были вступить в силу еще 22 мая, но тогда депутаты продлили "льготный режим" до 22 августа. А сейчас – до 31 декабря.
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