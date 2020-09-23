В Киеве хотят построить аэропорт для беспилотников

Новый объект в столице может появиться к 2025 году

В Киеве к 2025 году могут построить аэропорт для беспилотных летальных аппаратов (БПЛА).

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Об этом сообщил глава Всеукраинской федерации собственников беспилотников Тарас Трояк.

"У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА. … Это амбициозный проект. Мы планируем где-то к 2025 году его построить. Пока что бизнес-составляющая там небольшая, но мы смотрим на развитие и понимаем, что это нужно", – сказал он.

Трояк заявил, что рынок беспилотников показывает серьезный рост и за год достигнет 500 млн грн.

"В этом году он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым. И в следующем году мы уже надеемся, что рынок будет больше 1 млрд грн", – сказал он.

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Напомним, что сейчас Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения. "Рейдер" Akıncı (от тур. Akın – "рейд, набег, нападение") относится к "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях, рассказывал, что беспилотник Bayraktar может уничтожить цель с высоты в 7 км.

В марте 2019-го пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Предприятие будет создано в Запорожье.

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