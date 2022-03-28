В Киеве и области изменят время комендантского часа

Городские власти Киева призывают соблюдать рекомендации и не выходить из дома ночью

В столице местных жителей просят не выходить на улицу после 21 часа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве и области меняется время комендантского часа. Время изменится с 28 марта.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

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"С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше. И продлится с 21:00 до 6:00 утра", – сказано в сообщении.

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Оккупанты пытаются прорвать оборону Киева

По информации Генштаба ВСУ на 28 марта, российские войска пытаются прорвать оборону Киева с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.

Оккупанты продолжают без разбора обстреливать Киев. Ракеты и снаряды попадают в жилые дома, школы, детские сады. Из-за регулярных обстрелов разрушаются городские коммуникации и теплотрассы, а десятки жилых домов остаются без тепла

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Российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты по всей Украине. Часто снаряды попадают в линии электропередач, в результате чего обесточивают целые села, города и районы в областях. Ремонтные бригады оперативно работают на объектах и возобновляют электроснабжение.