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В Киеве инспектора таможни подозревают в хищении 6,5 млн гривен

20 июля 2021 12:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как выяснили правоохранители, в сентябре-ноябре 2020 года чиновник злоупотреблял служебным положением

В Киеве разоблачили схему на таможне. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве разоблачили схему на таможне. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве инспектора таможни подозревают в хищении 6,5 млн гривен, которые он незаконно получил во время таможенного оформления нефтепродуктов.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как выяснили правоохранители, главный государственный инспектор таможенного поста "Столичный" Киевской таможни Гостаможслужбы злоупотреблял служебным положением, осуществляя таможенный контроль. Он подтверждал правомерность определения кодов, чтобы не облагать акцизным налогом – это не предусмотрено нормами налогового законодательства.

Оказалось, что инспектор таможни совершил 26 эпизодов противоправной деятельности на общую сумму более 6,5 млн гривен.

Сейчас выясняются все детали произошедшего.

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Как заявила в апреле генпрокурор Ирина Венедиктова, в правоохранительной системе Украины происходит постоянное самоочищение от нечестных сотрудников – тогда только с начала года 270 работникам правопорядка сообщили о подозрении в совершении преступлений.

Также мы писали, что НАБУ и САП направили в суд дело о рекордной взятке в размере 6 млн гривен руководству этих ведомств.

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