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В Киеве копы начали спецоперацию из-за мощного взрыва. Что подорвали (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
30 ноября, 10:21
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Причастные сразу же скрылись с места преступления
Неизвестные украли из банкомата кассеты с деньгами и скрылись/Коллаж "Сегодня"
Неизвестные украли из банкомата кассеты с деньгами и скрылись/Коллаж "Сегодня"

В Киеве в Дарницком районе неизвестные взорвали банкомат и украли из него деньги. Для задержания виновников в столице ввели специальную полицейскую операцию.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Что известно

Сегодня, 30 ноября, в полиции Киева получили сообщение о повреждении банкомата в Дарницком районе. На место отправились копы.

Двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись. Из-за взрыва никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция.

Что грозит виновникам

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой.

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Воры могут лишиться свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В Киеве подорвали банкомат. Фото: полиции Киева
В Киеве подорвали банкомат. Фото: полиции Киева

Банкоматы выдают цветные бумажки вместо денег

Фальшивые деньги массово попадают в оборот и уже заполонили украинские банкоматы. Вместо настоящих гривен они выдают украинцам цветные бумажки.

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Купить поддельные деньги предлагают едва ли не во всех социальных сетях. Купюры присылают по почте и уверяют: на фальшивках есть все водяные знаки и их принимают даже банковские терминалы.

Один из таких сайтов корреспондент "Сегодня" быстро нашел в интернете. Там активно нахваливают фальшивые гривни, мол, отличить от оригинала невозможно.

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