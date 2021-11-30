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У Києві копи розпочали спецоперацію через потужний вибух. Що підірвали (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
30 листопада, 10:21
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Причетні одразу ж зникли з місця злочину
Невідомі вкрали з банкомату касети з грошима та втекли/Колаж "Сьогодні"
Невідомі вкрали з банкомату касети з грошима та втекли/Колаж "Сьогодні"

У Києві у Дарницькому районі невідомі підірвали банкомат і вкрали з нього гроші. Для затримання винуватців у столиці запровадили спеціальну поліцейську операцію.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Що відомо

Сьогодні, 30 листопада, поліція Києва отримала повідомлення про пошкодження банкомату в Дарницькому районі. На місце вирушили копи.

Двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли. Через вибух ніхто не постраждав. У столиці запроваджена спеціальна поліцейська операція.

Що загрожує винуватцям

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах чи організованою групою.

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У Києві підірвали банкомат Фото: поліції Києва
У Києві підірвали банкомат Фото: поліції Києва

Банкомати видають кольорові папірці замість грошей

Фальшиві гроші масово потрапляють в обіг та вже заполонили українські банкомати.Натомість справжніх гривень вони видають українцям кольорові папірці.

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Купити підроблені гроші пропонують чи не у всіх соціальних мережах. Купюри надсилають поштою та запевняють: на фальшивках є всі водяні знаки та їх приймають навіть банківські термінали.

Один із таких сайтів кореспондент "Сьогодні" швидко знайшов в інтернеті. Там активно нахвалюють фальшиві гривні, мовляв, відрізнити від оригіналу неможливо.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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