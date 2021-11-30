У Києві копи розпочали спецоперацію через потужний вибух. Що підірвали (фото)

У Києві у Дарницькому районі невідомі підірвали банкомат і вкрали з нього гроші. Для затримання винуватців у столиці запровадили спеціальну поліцейську операцію.
Про це повідомляє поліція Києва.
Що відомо
Сьогодні, 30 листопада, поліція Києва отримала повідомлення про пошкодження банкомату в Дарницькому районі. На місце вирушили копи.
Далі по темі
Двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли. Через вибух ніхто не постраждав. У столиці запроваджена спеціальна поліцейська операція.
Що загрожує винуватцям
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах чи організованою групою.
Злодії можуть втратити волю до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Банкомати видають кольорові папірці замість грошей
Фальшиві гроші масово потрапляють в обіг та вже заполонили українські банкомати.Натомість справжніх гривень вони видають українцям кольорові папірці.
Купити підроблені гроші пропонують чи не у всіх соціальних мережах. Купюри надсилають поштою та запевняють: на фальшивках є всі водяні знаки та їх приймають навіть банківські термінали.
Один із таких сайтів кореспондент "Сьогодні" швидко знайшов в інтернеті. Там активно нахвалюють фальшиві гривні, мовляв, відрізнити від оригіналу неможливо.
Раніше ми писали:
- ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток і за перші 9 місяців 2021 року заробив 21,2 млрд грн.
- Ощадбанк зменшив свій прибуток у 5,6 раза та заробив лише 849 млн грн.